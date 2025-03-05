Ретроградна Венера 2025: що варто зробити

Під час ретроградної Венери важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.
У 2025 році ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна з 1 березня по 12 квітня. Це період, коли Венера – планета любові, гармонії, фінансів і естетики – рухається у зворотному напрямку (з погляду Землі). Астрологи вважають, що в такі моменти ці сфери життя можуть зазнавати випробувань або вимагати перегляду.
Що таке ретроградність планет?
Ретроградність – це явище, коли планета, з погляду спостерігача на Землі, наче рухається у зворотному напрямку (хоча насправді вона не змінює свого орбітального руху). Це оптична ілюзія, яка виникає через різну швидкість обертання Землі та інших планет навколо Сонця.
У астрології ретроградний рух вважається періодом, коли сфери, за які відповідає ця планета, зазнають переосмислення, затримок або внутрішньої роботи. Це час не для нових починань, а для аналізу, виправлення помилок і завершення незавершених справ.
Особливості ретроградної Венери
Венера – це планета любові, краси, гармонії, фінансів і цінностей. Коли вона стає ретроградною (раз на 18 місяців приблизно на 40 днів), ці сфери починають працювати нестандартно.
Основні особливості ретроградної Венери:
- Переосмислення стосунків. Люди можуть повертатися до колишніх партнерів, переглядати свої почуття, завершувати невирішені любовні питання.
- Фінансова нестабільність. Гроші можуть витрачатися імпульсивно, або навпаки, виникає бажання економити і переглядати свої фінансові цілі.
- Проблеми з самооцінкою. Може з’явитися відчуття, що ви виглядаєте не так добре, як хотілося б, або сумніви у власній привабливості.
- Затримки у питаннях краси та іміджу. Це не найкращий час для експериментів із зовнішністю, бо результат може не виправдати очікувань.
- Кризові моменти у партнерстві. Якщо у стосунках були приховані проблеми, вони можуть проявитися, вимагаючи вирішення.
- Розкриття справжніх цінностей. Людина починає глибше розуміти, що для неї справді важливо у коханні та житті.
Ретроградна Венера – це час не для поспішних рішень, а для усвідомлення того, що працює в стосунках і фінансах, а що потребує корекції. Це момент, коли можна навчитися більше любити себе і розуміти свої справжні бажання.
Що не рекомендується робити під час ретроградної Венери
- Починати нові стосунки. Нові романтичні знайомства можуть бути ілюзорними або не принести очікуваного задоволення.
- Офіційно оформлювати шлюб. Союзи, укладені під ретро-Венерою, можуть виявитися негармонійними або недовговічними.
- Проводити серйозні косметичні та хірургічні втручання. Результат може бути несподіваним або незадовільним.
- Купувати дорогі речі, особливо предмети розкоші. Після ретроградного періоду може прийти розуміння, що покупка була марною або не відповідала очікуванням.
- Кардинально змінювати стиль або імідж. Це стосується зачіски, макіяжу, гардеробу – є ризик розчарування.
- Робити великі фінансові інвестиції. Венера впливає на гроші, тому ризиковані угоди можуть принести збитки.
Особливість ретроградної Венери в Овні
Овен – це знак ініціативи, прямолінійності та пристрасті. Але під час ретроградного періоду може з’явитися зайва імпульсивність у стосунках і фінансах. Люди можуть відчувати несподіване бажання повернутися до минулих коханих або ухвалювати різкі рішення в стосунках. Важливо не діяти на емоціях, а дати собі час на осмислення.
Цей період – не про активні дії, а про внутрішню роботу, перегляд своїх бажань і пріоритетів у коханні, грошах та самооцінці.
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