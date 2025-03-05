Ретроградна Венера 2025: що варто зробити

Під час ретроградної Венери важливо уникати імпульсивних рішень у сфері кохання та фінансів, адже вони можуть призвести до непередбачуваних наслідків.

У 2025 році ретроградна Венера буде проходити у знаку Овна з 1 березня по 12 квітня. Це період, коли Венера – планета любові, гармонії, фінансів і естетики – рухається у зворотному напрямку (з погляду Землі). Астрологи вважають, що в такі моменти ці сфери життя можуть зазнавати випробувань або вимагати перегляду.

Що таке ретроградність планет?

Ретроградність – це явище, коли планета, з погляду спостерігача на Землі, наче рухається у зворотному напрямку (хоча насправді вона не змінює свого орбітального руху). Це оптична ілюзія, яка виникає через різну швидкість обертання Землі та інших планет навколо Сонця.

У астрології ретроградний рух вважається періодом, коли сфери, за які відповідає ця планета, зазнають переосмислення, затримок або внутрішньої роботи. Це час не для нових починань, а для аналізу, виправлення помилок і завершення незавершених справ.

Особливості ретроградної Венери

Венера – це планета любові, краси, гармонії, фінансів і цінностей. Коли вона стає ретроградною (раз на 18 місяців приблизно на 40 днів), ці сфери починають працювати нестандартно.

Основні особливості ретроградної Венери:

Переосмислення стосунків. Люди можуть повертатися до колишніх партнерів, переглядати свої почуття, завершувати невирішені любовні питання. Фінансова нестабільність. Гроші можуть витрачатися імпульсивно, або навпаки, виникає бажання економити і переглядати свої фінансові цілі. Проблеми з самооцінкою. Може з’явитися відчуття, що ви виглядаєте не так добре, як хотілося б, або сумніви у власній привабливості. Затримки у питаннях краси та іміджу. Це не найкращий час для експериментів із зовнішністю, бо результат може не виправдати очікувань. Кризові моменти у партнерстві. Якщо у стосунках були приховані проблеми, вони можуть проявитися, вимагаючи вирішення. Розкриття справжніх цінностей. Людина починає глибше розуміти, що для неї справді важливо у коханні та житті.

Ретроградна Венера – це час не для поспішних рішень, а для усвідомлення того, що працює в стосунках і фінансах, а що потребує корекції. Це момент, коли можна навчитися більше любити себе і розуміти свої справжні бажання.

Що не рекомендується робити під час ретроградної Венери

Починати нові стосунки. Нові романтичні знайомства можуть бути ілюзорними або не принести очікуваного задоволення. Офіційно оформлювати шлюб. Союзи, укладені під ретро-Венерою, можуть виявитися негармонійними або недовговічними. Проводити серйозні косметичні та хірургічні втручання. Результат може бути несподіваним або незадовільним. Купувати дорогі речі, особливо предмети розкоші. Після ретроградного періоду може прийти розуміння, що покупка була марною або не відповідала очікуванням. Кардинально змінювати стиль або імідж. Це стосується зачіски, макіяжу, гардеробу – є ризик розчарування. Робити великі фінансові інвестиції. Венера впливає на гроші, тому ризиковані угоди можуть принести збитки.

Особливість ретроградної Венери в Овні

Овен – це знак ініціативи, прямолінійності та пристрасті. Але під час ретроградного періоду може з’явитися зайва імпульсивність у стосунках і фінансах. Люди можуть відчувати несподіване бажання повернутися до минулих коханих або ухвалювати різкі рішення в стосунках. Важливо не діяти на емоціях, а дати собі час на осмислення.

Цей період – не про активні дії, а про внутрішню роботу, перегляд своїх бажань і пріоритетів у коханні, грошах та самооцінці.

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