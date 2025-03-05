Ретроградная Венера 2025: что следует сделать

Во время ретроградной Венеры важно избегать импульсивных решений в сфере любви и финансов, ведь они могут привести к непредсказуемым последствиям.

В 2025 году ретроградная Венера будет проходить в знаке Овна с 1 марта по 12 апреля. Это период, когда Венера – планета любви, гармонии, финансов и эстетики – движется в обратном направлении (с точки зрения Земли). Астрологи считают, что в такие моменты эти сферы жизни могут подвергаться испытаниям или требовать пересмотра.

Что такое ретроградность планет?

Ретроградность – это явление, когда планета, с точки зрения наблюдателя на Земле, словно движется в обратном направлении (хотя она не меняет своего орбитального движения). Это оптическая иллюзия, возникающая из-за разной скорости вращения Земли и других планет вокруг Солнца.

В астрологии ретроградное движение считается периодом, когда сферы, за которые отвечает эта планета, подвергаются переосмыслению, задержкам или внутренней работе. Это время не для новых начинаний, а для анализа, исправления ошибок и завершения незавершенных дел.

Особенности ретроградной Венеры

Венера – это планета любви, красоты, гармонии, финансов и ценностей. Когда она становится ретроградной (раз в 18 месяцев примерно на 40 дней), эти сферы начинают работать нестандартно.

Основные особенности ретроградной Венеры:

Переосмысление отношений. Люди могут возвращаться к бывшим партнерам, пересматривать свои чувства, завершать нерешенные любовные вопросы. Финансовая нестабильность. Деньги могут тратиться импульсивно, или наоборот, возникает желание экономить и пересматривать свои финансовые цели. Проблемы с самооценкой. Может появиться чувство, что вы выглядите не так хорошо, как хотелось бы, или сомнения в собственной привлекательности. Задержки по красоте и имиджу. Это не лучшее время для экспериментов с внешностью, потому что результат может не оправдать ожиданий. Кризисные моменты в партнерстве. Если в отношениях были скрыты проблемы, они могут проявиться, требуя решения. Раскрытие подлинных ценностей. Человек начинает глубже понимать, что для него действительно важно любовь и жизнь.

Ретроградная Венера – это время не для поспешных решений, а для осознания того, что работает в отношениях и финансах, а что требует коррекции. Это момент, когда можно научиться больше любить себя и понимать свои подлинные желания.

Что не рекомендуется делать во время ретроградной Венеры

Начинать новые отношения. Новые романтические знакомства могут быть иллюзорными или не доставить ожидаемого удовольствия. Официально оформлять брак. Союзы, заключенные под ретро-Венерой, могут оказаться негармоничными или недолговечными. Проводить серьезные косметические и хирургические вмешательства. Результат может быть неожиданным или неудовлетворительным. Покупать дорогие вещи, особенно предметы роскоши. После ретроградного периода может прийти понимание, что покупка была бесполезной или не соответствовала ожиданиям. Кардинально изменять стиль или стиль. Это касается прически, макияжа, гардероба – есть риск разочарования. Делать большие денежные инвестиции. Венера влияет на деньги, поэтому рискованные сделки могут принести ущерб.

Особенность ретроградной Венеры в Овне

Овен – это знак инициативы, прямолинейности и страсти. Но в период ретроградного периода может появиться излишняя импульсивность в отношениях и финансах. Люди могут испытывать неожиданное желание вернуться к прошлым любимым или принимать резкие решения в отношениях. Важно не действовать на эмоциях, а дать себе время на осмысление.

Этот период – не об активных действиях, а о внутренней работе, пересмотре своих желаний и приоритетов в любви, деньгах и самооценке.

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