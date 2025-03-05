Воїн міг "списатися" після загибелі брата, однак продовжив боронити Україну.

У Києві прощаються з 28-річним Василем Ратушним. Військовий загнув внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Про це повідомляє ТСН.ua.

У Києві прощаються з 28-річним бійцем Василем Ратушним

Як відомо, йдеться про брата загиблого київського активіста Романа Ратушного. Василь був пілотом БпЛА підрозділу "Птахи Мадяра". Брав участь у Революції Гідності.

З Героєм прощалися у Михайлівському монастирі, а нині траурний кортеж на Майдані Незалежності, звідки рушить на Байковий цвинтар під улюблену пісню Василя "Дубе молодий".

Нагадаємо, вночі 27 лютого 2025 року на бойовому виїзді від прямого прильоту дрона загинув пілот "Птахів Мадяра" Василь Ратушний — брат Романа Ратушного.

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