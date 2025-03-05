Окупанти вдарили по Харкову: деталі від влади

На щастя, минулося без жертв.

Російські окупанти 5 березня знову вдарили по Харкову. Місто атакували БпЛА "Молнія".

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Як зазначається, попередньо, ворог поцілив по закинутій території в Основ'янському районі.

"Наразі без пожежі і постраждалих", - констатував Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що профільні служби виїхали на місце влучань.

Нагадаємо, внаслідок удару, який в неділю, 2 березня завдав російський безпілотник по багатоповерхівці у Харкові, зросла кількість постраждалих, серед яких - семирічна дитина.

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