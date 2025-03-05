Оккупанты ударили по Харькову: детали от власти

К счастью, обошлось без жертв.

Российские оккупанты 5 марта снова ударили по Харькову. Город атаковали БпЛА "Молния".

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

Как отмечается, предварительно, враг попал по заброшенной территории в Основянском районе.

"Пока без пожара и пострадавших", — констатировал Терехов.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов добавил, что профильные службы выехали на место попаданий.

Напомним, в результате удара, который в воскресенье, 2 марта нанес российский беспилотник по многоэтажке в Харькове, выросло количество пострадавших, среди которых — семилетний ребенок.

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