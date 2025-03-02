В Харькове возросло количество пострадавших, среди них — ребенок

Ударом вражеского беспилотника повреждены три жилых дома.
В результате удара, который в воскресенье, 2 марта нанес российский беспилотник по многоэтажке в Харькове, возросло количество пострадавших, среди которых — семилетний ребенок.
Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
"Среди уже восьмерых пострадавших — семилетний ребенок", — написал он.
Также в результате удара вражеского БПЛА повреждены три жилых дома, выбиты почти полторы сотни окон.
На месте прилета работают все соответствующие службы и волонтеры.
Ранее сообщалось, что в результате вражеского удара по Харькову пострадали семь человек.
Напомним, 2 марта в Харькове и Днепре прогремели взрывы во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки вражеских ударных беспилотников.
Читайте также: