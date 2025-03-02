Кривой Рог атаковано дронами-камикадзе: есть повреждения домов

Спасательные службы и экстренные службы работают на месте, производится уточнение последствий удара.
Вечером 2 марта Кривой Рог подвергся атаке вражеских беспилотников "Шахед".
Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.
После взрывов идет обследование территории – в нескольких многоэтажных домах зафиксированы повреждения.
"Информации о пострадавших сейчас нет", – отметил Вилкул.
Спасательные службы и экстренные службы работают на месте, производится уточнение последствий удара.
Напомним, поздно вечером в воскресенье, 2 марта, в центре города Харькова российский беспилотник попал в многоэтажку.
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