Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Кривой Рог атаковано дронами-камикадзе: есть повреждения домов

Кривой Рог атаковано дронами-камикадзе: есть повреждения домов

Кривой Рог атакован дронами-камикадзе. / Фото: ТСН.ua

Спасательные службы и экстренные службы работают на месте, производится уточнение последствий удара.

Вечером 2 марта Кривой Рог подвергся атаке вражеских беспилотников "Шахед".

Об этом сообщил руководитель военной администрации города Александр Вилкул.

После взрывов идет обследование территории – в нескольких многоэтажных домах зафиксированы повреждения.

"Информации о пострадавших сейчас нет", – отметил Вилкул.

Спасательные службы и экстренные службы работают на месте, производится уточнение последствий удара.

Напомним, поздно вечером в воскресенье, 2 марта, в центре города Харькова российский беспилотник попал в многоэтажку.

Читайте также :

Похожие темы:

Следующая публикация