Кривий Ріг атаковано дронами-камікадзе: є пошкодження будинків

Рятувальні служби та екстрені служби працюють на місці, проводиться уточнення наслідків удару.
Ввечері 2 березня Кривий Ріг зазнав атаки ворожих безпілотників "Шахед".
Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.
Після вибухів триває обстеження території – у кількох багатоповерхових будинках зафіксовані пошкодження.
"Інформації щодо постраждалих зараз немає", – зазначив Вілкул.
Рятувальні служби та екстрені служби працюють на місці, проводиться уточнення наслідків удару.
Нагадаємо, пізно увечері в неділю, 2 березня, у центрі міста Харкова російський безпілотник влучив у багатоповерхівку.
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