Кривий Ріг атаковано дронами-камікадзе: є пошкодження будинків

Рятувальні служби та екстрені служби працюють на місці, проводиться уточнення наслідків удару.

Ввечері 2 березня Кривий Ріг зазнав атаки ворожих безпілотників "Шахед".

Про це повідомив керівник військової адміністрації міста Олександр Вілкул.

Після вибухів триває обстеження території – у кількох багатоповерхових будинках зафіксовані пошкодження.

"Інформації щодо постраждалих зараз немає", – зазначив Вілкул.

Рятувальні служби та екстрені служби працюють на місці, проводиться уточнення наслідків удару.

Нагадаємо, пізно увечері в неділю, 2 березня, у центрі міста Харкова російський безпілотник влучив у багатоповерхівку.