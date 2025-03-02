"Изменить меня будет нелегко": Зеленский о выборах в Украине

Зеленский в очередной раз заявил, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

После насыщенного дня в Великобритании президент Украины Владимир Зеленский отправился в лондонский аэропорт, где за последние 90 минут отвечал на вопросы группы журналистов.

В частности, главу государства спросили, как он относится к перспективе выборов в Украине. Об этом сообщает Sky News.

Вопрос прозвучал после того, как несколько американских республиканцев, включая сенатора Линдси Грэма и спикера Майка Джонсона, предложили Зеленскому уйти в отставку после пятничной бурной беседы в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

Зеленский отвечает, что уйдет в отставку, если Украине дадут членство в НАТО.

"Меня можно обменять на НАТО. Я сказал, что обмениваюсь на членство в НАТО, значит, я выполнил свою миссию", — говорит президент Украины.

Но, добавляет: "Сменить меня будет нелегко, потому что недостаточно просто провести выборы. Нужно было бы не допустить меня к участию. И это будет немного сложнее. Потому что надо еще договариваться со мной".

Комментируя заявление некогда горячего сторонника поддержки Украины Линдси Грэма, заявившего, что Зеленскому вероятно "нужно уйти в отставку", президент в шутку ответил, что считает сенатора "хорошим парнем", но он не является гражданином Украины.

"Но я могу предоставить ему гражданство Украины, и тогда как гражданин Украины, его голос будет услышан. Президента Украины не выбирают дома в Линдси Грэма, а в Украине", – в шутку сказал Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Венсом.

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