Зеленский во время встречи поспорил с Трампом и Венсом

Президент Зеленский поспорил с Трампом и Венсом. О чем шла речь?

Президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Венсом.

Инцидент произошел в прямом эфире.

Вице-президент Вэнс во время встречи с Зеленским заявил, что "ранее был президент, говоривший против Путина, а тот затем вторгся в Украину и разрушил ее большую часть".

"Может, дипломатия должна заговорить?", - заявил Венс.

Президент Зеленский отметил, что Путин действительно оккупировал большую часть Украины и все это началось еще в 2014 году.

"Я говорю не просто за президента Байдена. Был президент Обама, Трамп, Байден. Теперь снова президент Трамп. Но с 2014 года его (Путина - ред.) никто не останавливал. Он оккупировал и убивал людей. С 2014 года до 2022 продолжалась эта война. Людей убивали на линии соприкосновения. Мы имели с ним разговор, много разговоров. Многосторонних. Мы подписывали, я даже подписал, как новый президент, в 2019 году соглашение. И Макрон и Меркель подтвердили. Меня все уверяли, что он дальше не пойдет. Подписали газовый контракт, он сломал наше соглашение, не обменивался пленными. Какая здесь дипломатия, что вы имеете в виду", - заявил Зеленский.

"Я говорю за дипломатию, которая не дала остановить разрушение вашей страны. Со всем уважением, мы имеем здесь американских медийщиков. Теперь у вас нехватка людей, мужчин", - ответил Зеленскому Вэнс.

"Вы еще не побывали в Украине. Приезжайте и увидите, имеем ли", - сказал Зеленский.

Вэнс заявил, что "он знает, что происходит с украинским народом" и обратил внимание на "проблему с набором людей в армию". На это Зеленский отметил, что хотя США далеко он РФ, однако может это почувствовать.

За своего вице-президента вступился Дональд Трамп, который заявил: "Не говорите нам, что мы будем чувствовать. Мы пытаемся решить вашу проблему. Вы не имеете нам права диктовать".

Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что мол, "он не проявляет неуважение к США".

Впоследствии Вэнс вмешался в разговор и заявил Зеленскому, что "он не может им указывать, что делать".

Трамп же заявил, что США дали Украине оружие и оборудование.

"Если бы вы не имели нашего оружия, нашего оборудования, эта война закончилась бы за две недели", - сказал Трамп.

На это Зеленский ответил, что он "слышал от Путина, что через три дня (закончилась бы война - ред.)".

Трамп добавил, что мол "если перестанут стрелять - перестанут умирать люди". Американский лидер вспомнил, что именно он дал Украине "Джавелины". Также Трамп отказался отвечать на вопрос журналистов, что произойдет, если Путин нарушит соглашение. Он лишь повторил, что "Путин его уважает" и в очередной раз обвинил Байдена в войне России против Украины.

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Напомним, Зеленский начал встречу с Трампом в Вашингтоне.

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