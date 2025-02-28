Путин обязательно "кинет" Трампа – известный дипломат

Экс-посол считает, что россияне "не выдержат этого медового месяца" и обязательно где-нибудь подставят президента США.

Период дружбы между США и Россией не продлится долго, ведь глава Кремля Владимир Путин обязательно "кинет" американского президента Дональда Трампа.

Такое убеждение выразил экс-посол Украины в России, США, экс-постоянный представитель государства при ООН Владимир Ельченко, сообщает "РБК-Украина".

Ельченко заверил, что россияне могут просто начать нарушать все договоренности, достигнутые с США.

"После того как Путин Трампа "кинет", а это обязательно произойдет, потому что я знаю как работает российская дипломатия, и вообще российский истеблишмент. Они не выдержат этого медового месяца и обязательно где-то Трампа подставят. Или откажутся вообще от всего того, что они ему в Саудовской Аравии наговорили, или просто поговорят, или просто начнут нарушать договоренности, которые будут между Россией и США", – рассказал украинский дипломат.

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Он также выразил мнение, как на такое развитие событий может отреагировать Трамп.

"Тогда мы увидим уже совершенно другого Трампа, гневного, циничного, и я думаю, что здесь, как говорится, мало не покажется", – сказал Ельченко.

Напомним, Трамп считает, что Путин сдержит свое слово и не будет продолжать войну в Украине, если с ним будет заключено соглашение.