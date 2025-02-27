Трамп заявил, что доверяет соглашению с Путиным

Президент США Дональд Трамп считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин сдержит свое слово и не будет продолжать войну в Украине, если с ним будет заключено соглашение.

Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает Sky News.

"Я уверен, что если мы заключим соглашение, оно выдержит", — сказал Трамп.

Отвечая на вопрос, верит ли он, что Владимир Путин может осуществить новое вторжение в Украину, если ей не будет оказана достаточная поддержка, Трамп сказал: "Я думаю, что когда у нас есть соглашение, это соглашение".

Также президент США снова отметил свою уникальную роль как "миротворца".

"Если бы я не выиграл выборы, я не думаю, что мы бы сейчас даже разговаривали с Путиным или с кем-нибудь другим", — сказал он.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин якобы хочет заключить соглашение, но не обязан этого делать, потому что "мог бы взять всю страну".

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