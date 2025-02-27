Рютте после разговора с Трампом: НАТО предоставит Украине "дополнительные миллиарды"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом заявил, что Украине окажут "дополнительные миллиарды помощи и взносы на гарантии безопасности".

Об этом Рютте написал в соцсети Х (Твиттер).

"У меня был приятный разговор с Дональдом Трампом. США и НАТО становятся сильнее. Члены НАТО быстро движутся к увеличению инвестиций в оборону. Объявлено значительные увеличения и другие на очереди", — написал он.

Рютте добавил, что члены Альянса готовят дополнительные миллиарды пособий плюс взносы в гарантии безопасности для Украины.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что Европа готовится к возможному выходу США из НАТО.

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