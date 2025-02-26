Мелони назвала единственный вариант безопасности для Украины и других стран Европы

Гарантии безопасности для Украины нужно реализовать в контексте НАТО, ведь только так можно добиться крепкого мира между Украиной и Россией.

Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, сообщает ANSA.

Она отметила, что Украина нуждается в адекватных гарантиях безопасности. Война не должна повториться, а европейские страны, чувствующие угрозу, должны чувствовать себя в безопасности.

"Я всегда говорила и считаю, что эти гарантии безопасности должны быть реализованы в контексте НАТО, потому что я думаю, что это лучшая основа для обеспечения мира, который не будет ни хрупким, ни временным, чтобы больше не было риска, что Европа может вернуться в драму войны", — добавила Мэлони.

Она уточнила, что считает другие варианты гарантий безопасности "более сложными и, откровенно говоря, менее эффективными".

Напомним о встрече лидеров Украины и Италии. Впоследствии украинский президент Владимир Зеленский раскрыл подробности разговора с Джорджей Мэлони.

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