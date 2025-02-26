Мелоні назвала єдиний варіант безпеки для України та інших країн Європи

Гарантії безпеки для України потрібно реалізувати в контексті НАТО, адже лише так можна досягти міцного миру між Україною і Росією.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, повідомляє ANSA.

Вона зазначила, що Україна потребує адекватних гарантій безпеки. Війна не має повторитися, а європейські країни, які відчувають загрозу, мають почуватися в безпеці.

"Я завжди говорила і вважаю, що ці гарантії безпеки мають бути реалізовані в контексті НАТО, тому що я думаю, що це найкраща основа для забезпечення миру, який не буде ні крихким, ні тимчасовим, щоб більше не було ризику, що Європа може повернутися в драму війни", - додала Мелоні.

Вона уточнила, що вважає інші варіанти гарантій безпеки "більш складними і, відверто кажучи, менш ефективними".

Нагадаємо про зустріч лідерів України та Італії. Згодом український президент Володимир Зеленський розкрив подробиці розмови з Джорджею Мелоні.

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