Європа має створити власну систему безпеки – експерт про альтернативу НАТО

Європа нікуди не подінеться їй доведеться створювати власну систему безпеки: на своїй базі та зі своїми виробниками.

Про це заявив полковник запасу Збройних сил України, пілот-інструктор Роман Світан в етері Radio NV

"Політика тихого заспокоювання» протягом десятків років, яка проводилася деякими європейськими політиками та США, призвела до того, що Європа майже на 100% залежить від американських систем безпеки. Починаючи від ядерки та закінчуючи ППО. Американці свого не відпускають. Ті пускові установки, які розташовані на землі в Румунії та Польщі – це американські системи безпеки, аби прикривати самі Сполучені штати. Це все безпека США, там безпекою Європи, як такої, навіть не пахне", – сказав Світан.

За його словами, Європі слід будувати власну систему безпеки, яка базуватиметься не на основі союзів окремих країн, а має охоплювати великий спектр територій в радіусі 3-4 тисяч кілометрів.

Як вважає Світан, потрібні Середземноморські, Атлантичні бази та бази Північного та Чорноморських морів.

"Це весь спектр безпеки Європи, його не можна розділяти. У підсумку прийдуть до спільної системи євробезпеки від Англії до Туреччини", – додав Світан.

На думку експерта, оптимальний варіант – це створення центру такого союзу в Німеччині, виходячи із географічної прив’язаності та економічних можливостей.

"По-перше, через розташування центральноєвропейське. По-друге, серйозний ринок озброєння, який вони самі можуть виготовляти. Найсильніша європейська економіка. Німеччина може стати консолідуючим ключем для всієї європейської безпеки", – зауважив Світан.

Також він додав що за 3-4 роки можна вибудувати внутрішню європейську базову систему безпеки, враховуючи участь української армії.

"У Європи зараз є дві армії, на які вона може спертися – українська та турецька", – зазначив експерт.

Нагадаємо, під Мюнхенської безпекової конференції президент України Володимир Зеленський заявив про важливість створення збройних сил Європи.

Також кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумніви щодо майбутнього НАТО та перспектив його збереження у нинішньому форматі. Зокрема, він не відкидає ідею створення незалежної європейської оборонної спроможності.

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