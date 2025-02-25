Макрон запропонував новий план безпеки для Європи: що відомо

Один із французьких чиновників зазначив, що розміщення реактивних винищувачів ядерної зброї стане потужним сигналом для Володимира Путіна.

Франція готова використати свої сили ядерного стримування для захисту Європи.

Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, французькі винищувачі можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої війська з континенту.

Тим часом дипломати в Берліні припускають, що цей крок може бути способом тиску на британського прем’єра Кіра Стармера.

“Розміщення кількох французьких реактивних винищувачів ядерної зброї в Німеччині не повинно бути складним і дасть серйозний сигнал”, – сказало джерело.

За даними The Telegraph, Фрідріх Мерц, який може стати наступним канцлером Німеччини, закликав Францію та Британію розширити свій ядерний захист. Він прагне зміцнити незалежність Європи від США.

Президент Франції Еммануель Макрон вже обговорив цей план із Мерцем перед візитом до Білого дому, де представив Трампу своє бачення європейської безпеки.

Під час спільної пресконференції з Трампом Макрон наголосив, що мир “не має бути капітуляцією України”, а Європа повинна активніше працювати над захистом континенту.

Нагадаємо, Франція та Велика Британія підготували проєкт безпекових гарантій для України, який, зокрема, може містити пункт про розміщення миротворців.

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