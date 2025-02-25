"Місцями смішно": у ГУР прокоментували провокації Росії у Європі

Іноді російські провокації стають надто очевидними і навіть смішними.

Спецслужби Росії активно дестабілізують ситуацію в Україні, країнах її партнерів та навіть серед своїх союзників. Ворожі спецслужби виконують різноманітні завдання, коли це їм вигідно.

Про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів "24 каналу".

Нагадаємо, 24 лютого французькі ЗМІ повідомили про вибух біля російського консульства в Марселі. До саду перед будівлею невідомі кинули два коктейлі Молотова.

Юсов зазначив, що росіяни активно дестабілізують ситуацію не лише в Україні, а й у країнах її партнерів, а іноді навіть у своїх союзників. Коли це вигідно кремлівському режиму, його спецслужби можуть виконувати різноманітні завдання.

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"Однак, останнім часом виходить занадто прямолінійно і навіть місцями смішно", – зауважив представник української розвідки.

Як приклад він навів заяви Росії про вигадану небезпеку з боку українських спецслужб на території Євросоюзу, після яких на ворожих об'єктах трапляються "дивні" події.

"На якомусь злодієві не просто горить, а яскраво палає шапка, або будьонівка у цьому випадку", – висловився Юсов.

Він упевнений, що європейські спецслужби проведуть професійне розслідування і невдовзі стануть відомі всі деталі.

Нагадаємо, напередодні російська Служба зовнішньої розвідки стверджувала про начебто плани України щодо серії терактів проти диппредставництв РФ у різних країнах Європи. Однак у ГУР назвали це черговим фейком, спрямованим на дискредитацію України.