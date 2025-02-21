Нова пастка спецслужб РФ: в РНБО попередили про активну інформаційну війну

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко попередив українців про активну інформаційну війну, яку ведуть російські спецслужби. Він повідомив, що росіяни працюватимуть над темою розколу суспільства, а також закликатимуть до протестів. Гучну заяву про плани російської пропаганди зробили у розвідці. Всі подробиці – в ексклюзиві TSN.ua.

Активна інформаційна війна

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що буде активна інформаційна війна, а Росія готує новий вкид пропаганди. За його словами, все це триватиме впродовж весни-літа 2025 року.

"Російські спецслужби входять в активний етап інформаційних операцій проти України та Європи. Головне завдання – євроскептицизм, підтримка політиків, які поставлять під сумнів нинішню конструкцію ЄС, розбалансування Європи для відмови від підтримки України, а також для зміни нинішнього курсу ЄС. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та майбутньої анексії Росією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ", – заявив Коваленко.

Росіяни закликатимуть українців до протестів

Росіяни працюватимуть інформаційно над темою розколу суспільства, зокрема щодо лінії "цивільні-військові". А ще вони закликатимуть українців до протестів та намагатимуться сформувати такий наратив. Зараз активні операції здійснюють три структури – ФСБ, ГРУ та СЗР РФ.

ФСБ в Росії відповідає за моніторинг та зачистку внутрішнього інформаційного простору та створення "фейкової опозиції", зокрема в Європі. А ще – за вербування виконавців диверсій в Україні.

ГРУ РФ – це виконавці інформаційно-психологічних операцій проти України та Заходу. Вони забезпечують підтримку проксі-груп у Європі, мають інфраструктуру в телеграм, Х, YouTube та ТікТок, а також сайти для проведення дезінформаційних кампаній, використовують блогерів. Також ГРУ бере участь у вербуванні виконавців диверсійної діяльності в Україні.

"СЗР РФ під керівництвом Наришкіна здійснює дипломатичну пропаганду, а також роботу через закордонні медіа та аналітичні центри для створення "альтернативних" наративів. Вони вербують окремих політиків, поширюють брехню про теракти, українців-терористів і розподіл України. Куратор всього цього – Кірієнко з адміністрації Путіна", – пояснив керівник ЦПД.

Плани Кремля до 24 лютого 2025 року

Тим часом українські розвідники назвали плани Кремля до 24 лютого цього року. В РФ готуються оголосити про начебто "перемогу" у війні проти України до третіх роковин повномасштабного вторгнення. Ба більше, у цих планах може лунати також і про "перемогу Росії над НАТО", оскільки пропаганда ворога тривалий час описувала повномасштабну війну, як війну проти Альянсу. Окрім того, росіяни просуватимуть такі наративи:

Захід зрадив Україну;

думка європейців і українців не хвилює ані Москву, ані Вашингтон;

США і Росія про все домовились за спиною України;

українська влада ― нелегітимна;

українська армія програє на фронті;

корупціонери в України крадуть мільярди доларів американської допомоги.

Також читайте Росія оголосить "перемогу": у ГУР назвали наративи пропагандистів до роковин вторгнення

А одна з ключових цілей нових кремлівських методичок для пропаганди Росії ― статус ізольованого цивілізованим світом агресора та воєнного злочинця прикрити плащ-пальтом начебто готової до мирного врегулювання "конструктивної сторони конфлікту". У цій частині роботи російські спецслужби атакують, зокрема, партнерів України в Європі, які не відмовляються, а навпаки ― нарощують підтримку нашої держави. Для таких європейських урядів Кремль застосовує штамп "ворогів миру".

Черговий російський фейк

Напередодні в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що Москва поширює фейк про нібито підготовку Україною теракту проти російських дипломатів у Європі, аби дискредитувати Київ.

"Після викриття і катастрофічного падіння авторитету російських пропагандистських ресурсів в цивілізованих країнах цю функцію виробництва фейків взяли на себе російські спецслужби, які щодня видають очевидно абсурдні вигадані новини з метою дестабілізувати Україну і українські сили безпеки і оборони", – розповів представник ГУР Андрій Юсов.

Як Росія прагне виправдати свої дії

Юсов назвав нові звинувачення Кремля щодо "українських терактів у ЄС" фейками та наголосив, що це частина ширшої кампанії з дестабілізації міжнародної ситуації. Він зазначив, що путінські спецслужби неодноразово організовували провокації та теракти, зокрема проти власних громадян.

Також читайте Спецслужби Росії почали полювати на українських поліцейських: що відомо

На думку української розвідки, Росія прагне виправдати свої дії в інформаційному просторі, попри абсурдність подібних заяв. Він зазначив, що Росія веде агресивну війну та нехтує суверенітетом інших держав, використовуючи методи гібридної війни.

Андрій Юсов підкреслив, що питання можливих терактів з боку РФ не варто розглядати у категоріях "може" чи "не може", оскільки російські спецслужби давно діють без обмежень у третіх країнах. Українські партнери розуміють рівень цієї загрози та працюють над протидією агресивним планам Кремля.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: РАШИСТИ РОЗКАЧУЮТЬ ОБСТАНОВКУ: УКРАЇНЦІВ ВИВОДЯТЬ НА ПРОТЕСТИ!

Читайте також: