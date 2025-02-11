У РНБО назвали причетних до "кабельних диверсій" Росії

Як завжди, російський слід одразу став очевидним.

Служба зовнішньої розвідки РФ, яку очолює Сергій Наришкін, бере участь в плануванні "кабельних диверсій" проти західних країн, що здійснюють човни, зокрема танкерного флоту. Головна мета – перевірка реакції країн НАТО, а також аналіз діяльності структур західних держав.

Про це повідомив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

"Наришкін повністю провалив цю задачу, і інформаційно за нею стирчать вуха Росії, бо сліди росіян одразу спливли", – зауважив він.

Нагадаємо, 25 грудня в Балтійському морі було розірвано й пошкоджено підводний кабель електроживлення Estlink 2 та чотири телекомунікаційні лінії Elisa, Citic Telecom (китайська компанія) та Cinia між Фінляндією, Естонією й Німеччиною. Вже наступного дня Фінляндія взяла на абордаж і затримала танкер Eagle S, що є частиною "тіньового флоту" Росії, який Москва використовує для експорту своєї нафти в обхід західних санкцій. На судні, яке вже під арештом, виявили шпигунське обладнання для стеження за кораблями й літаками.

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