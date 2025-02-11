В СНБО назвали причастных к "кабельным диверсиям" России

Служба внешней разведки РФ, которую возглавляет Сергей Нарышкин, принимает участие в планировании "кабельных диверсий" против западных стран, что совершают лодки, в том числе танкерного флота. Главная цель – проверка реакции стран НАТО, а также анализ деятельности структур западных государств.

Об этом сообщил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

"Нарышкин полностью провалил эту задачу, и информационно за ней торчат уши России, потому что следы россиян сразу всплыли", – заметил он.

Напомним, 25 декабря в Балтийском море был разорван и поврежден подводный кабель электропитания Estlink 2 и четыре телекоммуникационных линии Elisa, Citic Telecom (китайская компания) и Cinia между Финляндией, Эстонией и Германией. Уже на следующий день Финляндия взяла на абордаж и задержала танкер Eagle S, являющийся частью "теневого флота" России, который Москва использует для экспорта своей нефти в обход западных санкций. На судне, уже под арестом, обнаружили шпионское оборудование для слежки за кораблями и самолетами.

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