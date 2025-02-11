Рада дал старт достройке Хмельницкой АЭС

Верховная Рада разрешила государственной компании Энергоатом приобрести в Болгарии две реакторные установки, необходимые для достройки двух энергоблоков Хмельницкой АЭС, уже готовых на 80% и 25% каждый.

За соответствующее решение голосовал 261 депутат из 226 необходимых.

Законом также предусмотрено, что правительство в ближайшее время актуализирует более детальную смету строительства.

После этого Совет повторно рассмотрит правительственный проект закона об окончательном разрешении на достройку АЭС.

Два энергоблока на Хмельницкой АЭС будут иметь номинальную мощность 2,2 ГВт.

Из-за высокой степени готовности, продолжительность работ по подключению энергоблока №3 оценивается в 3 года. По энергоблоку №4 работы будут проходить параллельно.

По данным социологического опроса группы Рейтинг, более 80% украинцев поддерживают достройку Хмельницкой АЭС.