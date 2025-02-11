В условиях демографического кризиса Россия вводит штрафы за "чайлдфри" как часть стратегии борьбы с низкой рождаемостью.

Об этом говорится в сообщении министерства обороны Великобритании в соцсети X.

Согласно сообщению независимого российского СМИ "Новая газета Европа", в России и на аннексированных территориях Украины впервые был применен штраф за пропаганду "чайлдфри" после подписания закона Путиным в ноябре 2024 года.

Согласно сообщению, новое законодательство предусматривает штрафы до 400 000 рублей (около 4000 долларов) для лиц и до 5 миллионов рублей (около 50 000 долларов) для организаций, признанных виновными, являющихся частью расширения репрессивных полномочий российского государства.

По данным британской разведки, новый закон, вероятно, направлен на частичное решение серьезной демографической проблемы старения и сокращения населения России. Эту ситуацию еще больше усложняет эмиграция около 1,3 миллиона россиян после вторжения в Украину, среди которых многие молодые и хорошо образованные люди, а также значительные российские потери.

"Демографические проблемы — долгосрочный структурный вызов для российского общества и экономики. Попытки российского руководства увеличить рождаемость, вероятно, не остановят сокращение населения России в ближайшей перспективе", — говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на утро 11 февраля ВСУ уничтожили 851 880 солдат армии России, из них 1390 военных были ликвидированы за минувшие сутки.

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