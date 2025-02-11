В умовах демографічної кризи Росія вводить штрафи за "чайлдфрі" як частину стратегії з боротьби з низькою народжуваністю.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії у соцмережі X.

Згідно з повідомленням незалежного російського ЗМІ "Новая газета Европа", в Росії та на анексованих територіях України вперше застосували штраф за пропаганду "чайлдфрі" після підписання закону Путіним у листопаді 2024 року.

Згідно з повідомленням, нове законодавство передбачає штрафи до 400 000 рублів (приблизно 4000 доларів) для осіб та до 5 мільйонів рублів (приблизно 50 000 доларів) для організацій, визнаних винними, що є частиною розширення репресивних повноважень російської держави.

За даними британської розвідки, новий закон, ймовірно, спрямований на часткове вирішення серйозної демографічної проблеми старіння та скорочення населення Росії. Цю ситуацію ще більше ускладнює еміграція близько 1,3 мільйона росіян після вторгнення в Україну, серед яких багато молодих та добре освічених людей, а також значні російські втрати.

"Демографічні проблеми є довгостроковим структурним викликом для російського суспільства та економіки. Спроби російського керівництва збільшити народжуваність, ймовірно, не зупинять скорочення населення Росії в найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 11 лютого ЗСУ знищили 851 880 солдатів армії Росії, з них 1390 військових було ліквідовано за минулу добу.

Читайте також: