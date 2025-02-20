Припинення вогню в Україні: експерти називають сценарії та попереджають про загрозу

Припинення вогню в Україні залишається ключовим питанням, проте його умови, час та можливі сценарії залежать від політичних переговорів, міжнародної підтримки та готовності сторін до компромісів.

Завершення бойових дій в Україні активно обговорюють українські та світові політики. Чимало експертів припускають, що вогонь може припинитися у 2025 році та називають приблизні дати.

Однак, припинення бойових дій не означає завершення війни. Також існує загроза від "миру через примус".

Що відомо про закінчення війни РФ проти України та за яким сценарієм це може статися – читайте у матеріалі від ТСН.ua.

Дієві інструменти

Змусити РФ до припинення вогню на справедливих умовах можна, якщо застосувати до держави-агресорки два дієві інструменти.

За словами радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка, це:

нафтове ембарго

суттєве нарощення ударів по російській території.

“Нафтове ембарго доволі швидко остаточно обнулить можливість Росії отримувати ситуативні доходи для фінансування навіть не мілітарного блоку, а рекрутингових програм, тобто брати живу силу. Вони ж воюють живою силою”, – пояснив Подоляк.

Також, за словами Подоляка, знищення підприємств нафтопереробної галузі на території європейської частини Росії вже суттєво підриває логістичні спроможності окупантів насичувати ресурсом лінію фронту.

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Раніше, радник голови Офісу президента заявляв, що припинення вогню в Україні ще не означатиме реального закінчення війни та настання справжнього довготривалого миру.

Як вважає Подоляк, якщо бойові дії в Україні припиняться, Росія не зупиниться на досягнутому та "продовжуватиме повзучу агресію" проти Європи. Про це, наприклад, свідчать слова очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, який заявив, що "за жодних обставин Європа не сидітиме за столом переговорів". А така позиція унеможливлює встановлення сталого миру.

Припинення бойових дій найближчим часом

Начальник ГУР МОУ генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що припинення вогню між Російською Федерацією та Україною можливе вже 2025 року.

"Я думаю, що цього року ми прийдемо до режиму припинення вогню. Наскільки це буде довго та ефективно – це інше питання. Але я думаю, що це станеться. Для цього є більшість складників", – заявив голова ГУР.

Своєю чергою нардепка Анна Скороход в ефірі Вечір.LIVE заявила, що найближчим часом на українців чекає мирний договір, а потім — президентські, парламентські та місцеві вибори.

За словами Скороход, такі дискусії вже тривають у кулуарах влади. Також вона додала, що активно ведеться підготовка до виборів.

Варто зауважити, у січні президент України Володимир Зеленський заявляв, що Верховна Рада ухвалить дату наступних виборів президента та парламенту, щойно в Україні буде скасовано воєнний стан.

Експерти називають ймовірні дати

Видання Financial Times повідомляє, що високопоставлені українські та західні чиновники заявили, що Трамп і Путін, ймовірно, спробують забезпечити припинення вогню до однієї з двох важливих дат.

Це може статися або на Великдень, який Православна та Католицька церкви відзначатимуть 20 квітня цього року, або 9 травня, коли Росія святкує перемогу СРСР над нацистською Німеччиною.

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“Путін захоче [угоди] в такий знаменний день [9 травня], як цей”, — цитує видання неназваного українського чиновника.

Financial Times відзначає, що головна амбіція Путіна полягає в тому, щоб створити нову архітектуру безпеки, яка дасть Росії сферу впливу в Європі — так само як Ялтинська конференція зробила для Радянського Союзу наприкінці Другої світової війни.

Старший науковий співробітник New America, колишній кар’єрний офіцер спецпризначення доктор Ліам Коллінз піддає сумніву, що бойові дії можуть завершитися до Великодня.

У коментарі журналістці ТСН.ua Христині Зеленюк він розповів, що війна дорого коштує і для України, і для агресорки Росії.

"Жодна зі сторін не бачить вирішальну перемогу такою ймовірною, тому жодна сторона не бажає продовжувати дорогу війну. Крім того, США активно просувають режим припинення вогню, що збільшує його ймовірність. Що працює проти припинення вогню, так це те, що обидві сторони мають вірити, що припинення вогню призведе до стійкої угоди", – наголосив Ліам Коллінз.

Втім, наголошує експерт, очевидним є той факт, що РФ не зацікавлена ​​в тому, щоб піти, "не зберігши за собою значної частини території, яку вона зараз окупує".

Такої ж думки дотримується й директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. Він зауважив, що припинення вогню вимагає "хоча б якогось зведення позиції ворожих сторін".

За його словами, попри те, що Україна показує готовність до переговорів, але у нас з росіянами немає жодного спільного бачення на ці переговори.

"Там дуже багато додаткових питань, з якими ще треба працювати й працювати. Швидко пропрацювати питання, навіть бюрократичного характеру, я сумніваюся, що вийде", – підсумував Краєв.

Три сценарії війни

Видання Bloomberg називає три сценарії подальшого розвитку війни:

перший – найбільш вірогідний;

другий – "ідеальний для Києва";

третій – "нічний жах для Києва".

Згідно з першим сценарієм, окуповані території залишаться фактично під контролем Росії. Проте, є ймовірність обміну захопленими територіями. Україна отримала гарантії безпеки. І велика частина переговорів зосереджувалася б на тому, наскільки вони будуть сильними.

Однак, членство в НАТО не розглядається.

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Європейські партнери США намагатимуться переконати Дональда Трампа продовжити військову та матеріальну підтримку України, доки вони самі нарощують свої військові сили.

"Ідеальний сценарій для Києва" передбачає двостороннє зобов’язання США та європейців втрутитися, якщо Росія знову нападе на Україну. Проте, це буде посилення військової підтримки Києва, або відновлення чи посилення санкції РФ. За таким сценарієм Україна може в майбутньому стати членом Євросоюзу.

Третій сценарій передбачає, що Трамп може припинити військову та фінансову допомогу перекласти розв'язання проблем на європейські країни.

У такому випадку Україна збереже свій суверенітет і зможе розпочати відбудову.

Проте, при такому сценарії РФ контролюватиме велику кількість територій, а згодом зможе розпочати війну проти НАТО. Зокрема, напасти на країни Балтії.

Що каже Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зірве будь-яке потенційне припинення вогню в Україні.

Саме тому Києві потрібні гарантії безпеки.

"Тому без гарантій безпеки не можна. А що це – гарантії безпеки? НАТО, сильна зброя, ракети, ядерна зброя – якісь стримуючий пакет. Або тоді будемо будувати, як я сказав, НАТО в Україні. І тоді, НАТО зброя від вас, контингент від європейців і американців", – розповів Зеленський.

Небезпека "миру через капітуляцію"

Колишній очільник Пентагону Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен переконані, що Путін зберігає "імперські амбіції". І якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до "передчасного припинення вогню", російський диктатор зможе відпочити, переозброїтися і, зрештою, знову атакувати.

Остін і Блінкен назвали наслідки цього "миру через капітуляцію" як для України, так і для Європи, США та інших країн. А саме, Україна в такому разі виявиться "роздавленою чоботом Путіна", а Європа опиниться під "тінню тирана", який вирішив "відновити імперію Москви, яка палає". США доведеться витрачати більше ресурсів і брати на себе більші ризики, щоб захиститися від Росії та інших "автократів та агентів хаосу".

Союзники Америки можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку автократів, які розцінять перемогу Путіна як "ліцензію на власне полювання", наголосили представники США.

Воєнний стан в Україні після припинення вогню

Нардеп Федір Веніславський пояснив, що припинення вогню в Україні, якого можуть досягнути Київ і Москва, не означатиме скасування воєнного стану. Для скасування останнього необхідна низка умов.

За його словами, скасування воєнного стану можливе тоді, коли зникнуть загрози, які передбачені законом про правовий режим воєнного стану.

"Сам факт тимчасового припинення точно не усуває ті загрози, які послугували у введенні правового режиму воєнного стану. Це ж не означає, що Росія відвела свої війська з тимчасово окупованих територій чи свої засоби ураження, які можуть завдавати ударів по Україні. З огляду на психічний стан Путіна я думаю, ми можемо очікувати будь-якого розвитку подій. Тому без гарантій того, що це матиме наслідком довготривалий мир, я не думаю, що воєнний стан може бути скасований", – пояснив Веніславський.

Нардеп наголосив, що терміни можливого скасування воєнного стану залежать від низки обставин. Зокрема, від відведення військ РФ, гарантій безпеки та результатів міжнародних переговорів.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан попередив, що РФ битиме по енергетиці України щонайменше до кінця зими.

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