Передчасне припинення вогню в Україні: Остін і Блінкен попередили про небезпеку

Якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до передчасного припинення вогню, то Путін зможе відпочити, переозброїтися і знову атакувати, переконані Остін і Блінкен.

Скорочення військової допомоги Україні від союзників та примус до передчасного припинення вогню призведе до того, що Росія зможе переозброїтися і напасти знову.

Таку думку висловили очільник Пентагону Ллойд Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен у колонці для The New York Times.

Остін і Блінкен назвали сьогоднішній успіх України на фронті "величезним стратегічним досягненням", зокрема завдяки зусиллям союзників. Вони перерахували важелі, які використовувалися та які необхідно використовувати надалі, щоб припинити повномасштабну війну. Йшлося про санкції проти Росії та її союзників, далекобійні удари вглиб РФ, військову й фінансову допомогу Україні, заморожування $300 млрд російських активів тощо.

"Все це дало важелі впливу Україні і наступній адміністрації США. Ці важелі мають бути використані для припинення війни Путіна та встановлення міцного миру, який гарантує, що українці зможуть стримувати подальшу російську агресію, захищати свою територію та процвітати як суверенна демократія. Саме такий вигляд матиме мир через силу", – кажуть вони.

Проте, за словами посадовців, Путін зберігає "імперські амбіції". І якщо союзники скоротять військову допомогу та почнуть примушувати до "передчасного припинення вогню", російський диктатор зможе відпочити, переозброїтися і, зрештою, знову атакувати.

Остін і Блінкен назвали наслідки цього "миру через капітуляцію" як для України, так і для Європи, США та інших країн.

За їхніми словами, Україна в такому разі виявиться "роздавленою чоботом Путіна", а Європа опиниться під "тінню тирана", який вирішив "відновити імперію Москви, яка палає". США доведеться витрачати більше ресурсів і брати на себе більші ризики, щоб захиститися від Росії та інших "автократів та агентів хаосу".

Союзники Америки можуть зіткнутися з новими ризиками агресії з боку автократів, які розцінять перемогу Путіна як "ліцензію на власне полювання", наголосили представники США.

"Проведення політики миру за допомогою сили життєво важливе для виживання України та безпеки Америки. США, їхні союзники та партнери повинні продовжувати підтримувати Україну та зміцнювати її позиції для переговорів, які колись покладуть край агресивній війні Путіна", – йдеться у заяві посадовців.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що робить усе, щоб уже 2025 року війна завершилася гідно для країни.

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