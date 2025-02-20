Венс заявив, що Україна і Європа не зможуть перемогти Росію

За словами політика, росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні, тому "ми маємо прагнути до миру – і ми маємо робити це зараз".

Віцепрезидент США Джей Ді Венс спробував навести аргументи на користь негайного миру між Україною та Росією. Зокрема, він переконаний, що Україна та Європа не могли і не зможуть перемогти РФ.

Про це Венс написав у соцмережі Х, коментуючи допис історика та публіциста Ніла Ферґюсона.

Віцепрезидент США зазначив, що протягом трьох років він з президентом Дональдом Трампом наводили два прості аргументи:

"По-перше, війна не почалася б, якби президент Трамп був на посаді; по-друге, ні в Європи, ні в адміністрації Байдена, ні в українців не було жодного шляху до перемоги. Це було правдою три роки тому, це було правдою два роки тому, це було правдою минулого року і це є правдою сьогодні".

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Венс зазначив, що "Трамп має справу з реальністю, тобто має справу з фактами". Серед них посадовець назвав внутрішню політику західноєвропейських союзників США щодо міграції та цензури, яка начебто ображає почуття більшості американців, і політику оборони, "яка припускає продовження надмірної довіри".

"По-друге, росіяни мають величезну чисельну перевагу в живій силі та озброєнні в Україні, і ця перевага зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу. Знову ж таки, допомога наразі надходить", – йдеться у дописі віцепрезидента.

Він акцентував, що США зберігають значні важелі впливу на обидві сторони "конфлікту".

Венс переконаний, що для припинення війни в Україні потрібно поговорити з людьми, які причетні до її початку та підтримки.

"Цей конфлікт спричинив – і продовжує спричиняти – значне навантаження на інструменти американської дипломатії, від військових запасів до санкцій (і багато іншого). Ми вважаємо, що тривале протистояння є поганим для Росії, поганим для України і поганим для Європи. Але найголовніше – воно є поганим для Сполучених Штатів", – написав віцепрезидент.

Резюмуючи, він вказав, що з огляду на наведені факти, "ми маємо прагнути до миру – і ми маємо робити це зараз". Венс зазначив, що Трамп переміг із цим на виборах, і має рацію в цьому.

"Називати кожне визнання того, що інтереси Америки повинні враховувати реалії конфлікту, "умиротворенням" – це лінива й відірвана від історії нісенітниця. Саме цей інтерес – а не моралізаторство чи історична безграмотність – визначатиме політику президента Трампа в найближчі тижні", – наголосив віцепрезидент США.

До слова, напередодні Трамп звинуватив президента України Володимира Зеленського у тому, що "він нічого не робив для закінчення війни". Президент США також назвав українського лідера "диктатором без виборів" і порадив "діяти швидше", бо "нічого не залишиться від країни і не буде чим керувати".