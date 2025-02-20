Вэнс заявил, что Украина и Европа не смогут победить Россию

По словам политика, россияне имеют огромное численное преимущество в живой силе и вооружении, поэтому "мы должны стремиться к миру – и мы должны делать это сейчас".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался привести аргументы в пользу немедленного мира между Украиной и Россией. В частности, он уверен, что Украина и Европа не могли и не смогут победить РФ.

Об этом Венс написал в соцсети Х, комментируя сообщение историка и публициста Нила Фергюсона.

Вице-президент США отметил, что в течение трех лет он с президентом Дональдом Трампом приводили два простых аргумента:

"Во-первых, война не началась бы, если бы президент Трамп был в должности; во-вторых, ни у Европы, ни у администрации Байдена, ни у украинцев не было ни одного пути к победе. Это было правдой три года назад, это было правдой два года назад, это было правдой в прошлом году и это является правдой сегодня".

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Вэнс отметил, что "Трамп имеет дело с реальностью, то есть имеет дело с фактами". Среди них чиновник назвал внутреннюю политику западноевропейских союзников США по миграции и цензуре, которая якобы оскорбляет чувства большинства американцев, и политику обороны, "допускающую продолжение чрезмерного доверия".

"Во-вторых, россияне имеют огромное численное преимущество в живой силе и вооружении в Украине, и это преимущество будет сохраняться независимо от дальнейших пакетов помощи Запада. Опять же помощь сейчас поступает", — говорится в сообщении вице-президента.

Он акцентировал, что США сохраняют значительные рычаги влияния на обе стороны "конфликта".

Вэнс убежден, что для прекращения войны в Украине нужно поговорить с людьми, причастными к ее началу и поддержке.

"Этот конфликт вызвал — и продолжает вызывать — значительную нагрузку на инструменты американской дипломатии, от военных запасов до санкций (и многое другое). Мы считаем, что длительное противостояние является плохим для России, плохим для Украины и плохим для Европы. Но самое главное — оно является плохим для Соединенных Штатов", — написал вице-президент.

Резюмируя, он указал, что учитывая приведенные факты, "мы должны стремиться к миру – и мы должны делать это сейчас". Вэнс отметил, что Трамп победил с этим на выборах, и прав в этом.

"Называть каждое признание того, что интересы Америки должны учитывать реалии конфликта, "умиротворением" – это ленивая и оторванная от истории чушь. Именно этот интерес – а не морализаторство или историческая безграмотность – будет определять политику президента Трампа в ближайшие недели", – подчеркнул вице-президент США.

К слову, накануне Трамп обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что "он ничего не делал для окончания войны". Президент США также назвал украинского лидера "диктатором без выборов" и посоветовал "действовать быстрее", потому что "ничего не останется от страны и нечем будет руководить".