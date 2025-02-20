Мировой порядок изменился: эксперт объяснил, чего теперь ждать от Америки Трампа

Украинцам следует ознакомиться с новой реальностью, которая уже наступила. В ней Трамп хочет стать миротворцем, США будут делать все, чтобы Европа была слабой и поддержки Украины больше не будет.

Об этом написал предприниматель, преподаватель бизнес-школ и председатель правления организации "Деколонизация РФ" Валерий Пекарь.

Старому мировому порядку пришел конец

Старый мировой порядок, основанный на правилах, уговорах и ценностях, больше не существует. Он никогда не был совершенным, но существовал. Сейчас его больше нет.

"Развитые страны получали выгоду от мирового порядка, а развитые страны (развивающиеся и догоняющие или по крайней мере делающие вид) пытались его разрушить, потому что невыгоден. В какой-то момент развития страны (прежде всего Китай) стали догонять развитые, и самая мощная развитая страна, США, решила, что пора перейти от охраны старого порядка к его разрушению. Именно поэтому американский народ избрал Трампа, ставшего выразителем этой идеи.Это не случайность, а воплощение тренда (как и все остальные в мире). Раньше с одной стороны лупили несущую конструкцию, с другой поддерживали и чинили; теперь конструкцию разрушают с обеих сторон, пойдет гораздо быстрее", – отметил Пекарь.

В этом "новом мире без порядка", продолжает он, США не будут защищать своих европейских или азиатских союзников. Больше речь не идет о союзах и союзниках, взаимных обязательствах. Более того, старые договоры могут быть пересмотрены в одностороннем порядке.

"Есть только крупные сильные страны, которые берут то, что им хочется, и маленькие слабые, которые становятся жертвами такой политики. По крайней мере, так видит мир новая американская администрация. Они не изоляционисты — они экспансионисты, и нас не должны удивлять теперь требования по Гренландии, Канаде или Панаме", — пояснил бизнесмен.

Как отмечает Пекарь: "новая Америка":

не хочет быть глобальным полицейским и следить за порядком в мире;

не будет защищать демократию, не будет распространять образование, не будет развивать институты и т.д. – ей от вас нужны только ваши активы (ранее так поступал только Китай);

не верит в союзы и договоренности; она верит в право сильного в мультиполярном мире;

не верит в многосторонность, ей не нужны международные институты, поэтому не исключено, что в ближайшее время США выйдут из НАТО, Всемирной торговой организации, а может даже ООН.

Безопасный контракт с Европой завершился

По словам предпринимателя, новая американская политика означает, что контракт с безопасностью с Европой, "Pax Americana", завершился. Европа как центр силы невыгодна Америке: теперь это лишь альтернативный центр силы – а чем меньше центров силы, тем лучше. И здесь целые Америки совпадают с целями России и Китая: разъединить Европу с Америкой, разбить Европейский Союз и иметь Европу слабой, разобщенной и бессильной в виде отдельных незащищенных рынков и грабежа.

Также эксперт высказался, что пока непонятно, как видит американская администрация зоны влияния в Европе: будут ли грабить вместе ее с обеих сторон, будет ли Западная Европа зоной исключительных интересов Америки, а Восточная Европа – России (как было во времена Холодной войны), что будет с посягательствами на Китая и который уже искупит.

"Но главное, что им нужно развалить Европейский Союз, разъединить всех, и для этого они открыто поддерживают евроскептиков с крайнего правого (а россия также и крайнего левого) конца политического спектра. Если на обломках Европы появятся сильные индивидуальные лидеры, то США будут с ними сотрудничать. Пока что ни во Франции, ни в Германии, ни в Британии они таких не видят," – констатировал Пекарь.

Америка видит Китай своим величайшим противником

Как отмечает предприниматель, речь идет о самой большой геополитической ошибке XXI века: вере американцев в возможность оторвать Россию от Китая и развернуть ее в противоположную сторону – против Китая.

"По нашему мнению, это сделать невозможно. Но, как мы знаем, каждая американская администрация вначале стремилась "перезагрузить" отношения с россией, ошибочно считая ее частью западной цивилизации. Ничем хорошим все эти "перезагрузки" не закончились, но это уже было впоследствии", — отметил Пекарь.

В такой ситуации главным опасением американской администрации является крушение российского режима. Надо не допустить этого любой ценой.

"Я еще два года назад писал, что страх поражения россии настолько превосходит страх поражения Украины (без которого мир прекрасно жил сотни лет), что может наступить момент, когда вместо поддержки Украины против России Америка начнет поддерживать Россию против Украины. Неприятно, но этот день наступил", – говорится в публикации.

Уже в первый месяц своей каденции Трамп вывел Россию из международной изоляции, вместо агрессора и международного террориста представил ее мощной страной, имеющей право на свое место за столом великих держав. Не исключено, что скоро будут сниматься санкции.

"Представьте себе, что в разгар Второй мировой президент США вместо помогать Британии бороться с нацистским Райхом, вместо ленд-лиза для СССР будет посылать переговорщиков встретиться с представителями Гитлера, будет называть Адольфа своим лучшим другом, готовить личную встречу и объяснять всем, что Чехословакия, Польша, Франция сами виноваты в войне, а с другом Адольфом мы как-то договоримся", – отметил Пекарь.

Поддержки для Украины больше не будет

Еще осенью украинские аналитики объясняли, что поддержки от США не будет вне зависимости от итогов президентских выборов.

"Иногда нам кажется, что кто-то в американской администрации ненавидит Украину, а кто-то любит. Это детский подход: ребенку кажется, что он в центре внимания, и все вокруг как-то относятся к нему, хорошо или плохо. Взрослый человек знает, что миру к тебе преимущественно безразлично. Мир не украиноцентричный. В их понимании Украина это не хорошо и не плохо – это просто нерелевантно, то есть не имеет отношения к делу", – пишет общественный деятель.

Украина мешает нынешней Америке сделать две вещи: ослабить Европу, чтобы она была беззащитной, и укрепить Россию, чтобы использовать против Китая. Поэтому Украина должна быть наказана, объясняет Пекарь – ничего личного, только бизнес.

"Популярная ныне в среде новой американской администрации метафора сравнивает нынешнюю войну с американской гражданской войной. Украина выглядит мятежной южной провинцией. Хорошие северяне наконец победят плохих южников и наведут порядок. А посторонним государствам (США, Европе) не стоит лезть в чужую гражданску войну", – отмечает он.

Украина не выстоит без Европы, а Европа – без Украины

По мнению Пекаря, прежде следует:

перестать думать, что мы можем как-то "продать" себя новой американской администрации. Мы для нее досадная помеха в реализации планов. Нам нечего им предложить.

"Чем Америка может давить на Украину? Вряд ли прекращением помощи, потому что помощь прекратится в любом случае. Определенные аспекты этого прекращения будут для нас болезненными, очень болезненными, гораздо больше, чем демонтаж USAID. Но я не вижу никаких возможностей сохранить эту помощь", – высказался бизнесмен.

понять, что наш основной союзник – Европа.

"Она не выстоит без Украины. Украина не выстоит без Европы. Мы в одной лодке, или вместе выплывем, или вместе утонем. Было бы неплохо, если бы в Европе поскорее это поняли так же, как и мы. Украина нужна Европе как щит. У нас самая большая армия на континенте. У нас единственные армия, которая знает, как сдерживать Россию. У нас единственные армия, которая умеет вести современную высокотехнологичную войну. Европа нужна Украине как тыл. Как источник финансовой помощи, вооружений, технологий, инвестиций, политической и нравственной поддержки. Мы обречены быть вместе", – говорит предприниматель.

Украина заплатила кровью своих лучших сыновей и дочерей за три года европейского пробуждения, которые были потеряны. Мы помогали Европе выиграть время, чтобы подготовиться, но они его не использовали. Только сейчас, под влиянием очевидного разрушения союзов и обещаний, начинается пробуждение Европы. Ранее мы уже говорили, что защищаем ее, вспоминает Пекарь, но европейцы не верили, пока новая реальность не сделала это очевидным.

"Различные аналитики по-разному оценивают вероятности этих двух сценариев. Мы не знаем, как завершатся выборы в Германии и насколько устойчива будет новая правительственная коалиция. Франция также имеет внутриполитические проблемы с потенциальным разворотом в крайний правый конец политического спектра на следующих выборах", — рассуждает предприятие.

Но с нами будут хотя бы Великобритания, нордически-балтийская восьмерка, Нидерланды, Польша и Чехия. Отдельно скажу о Польше: несмотря ни на что, друг без друга мы не выживем в том мире, который сейчас имеем.

"Не исключено, что в результате американских и российских атак на европейское единство Европейский Союз прекратит существование. Порой будет складываться впечатление, что россия переиграла всех. Но в то же время такое потенциальное поражение сможет дать толчок для формирования нового союза — безопасного, а не экономического. из нереалистического политического прожекта превратится в реальность", – признает Пекарь.

Между прочим, нам нужно максимально ускорить евроинтеграцию, несмотря на то, что мы можем оказаться в ситуации, когда ЕС уже прекратит существование. Чем дальше мы продвинемся по этому пути, отмечает он, тем более весомой будет наша роль и лучше условия в новом союзе.

По мнению Пекаря, следует искать союзников за пределами США и Евросоюза, и здесь следует упомянуть прежде всего Турцию.

"Те, кто смотрит на мир детским взглядом, причисляют к нашим врагам всех, кто не подписал наши документы, не высказался достаточно однозначно, когда-то делал в свою пользу такое, что нам не нравилось. Но так можно оказаться в мире, где все вокруг считаются врагами. Мир вертится перед собой. этом деле", – призвал эксперт.

Россия будет пытаться "завалить" Украину

Пекарь акцентирует внимание: Россия не может завалить Украину военным методом, поэтому она будет делать это политическим.

"Идея выборов во время войны, то есть до подписания мирного соглашения с гарантиями безопасности, будет разрушительной для Украины (даже подписание такого соглашения это еще не мир, а наступает он только с началом его фактического исполнения). США и россия сейчас объединяются в продвижении этой идеи "сначала выборы, потом мир" — это лучший способ завалить Украину быстро и недорого", – добавил преподаватель бизнес-школ.

Он отмечает, что потеря украинской государственности, которая последует после этого, не гарантирует украинцам выживания (опыт ХХ века, Бучи, Мариуполя и других временно оккупированных территорий поможет это понять).

"Россия мобилизует всех без отсрочок и бронирований и бросит на следующую волну имперской экспансии — на беззащитную Европу. И спрятаться уже будет некуда — вы можете бежать в Польшу, но война придет за вами", — призывает осознать Пекарь.

Также не секрет, что Трамп хочет Нобелевской премии мира. Он уверен, что для этого достаточно прекращения огня. Мы знаем, что это не так. Но даже если мирное соглашение будет заключено, Нобелевская премия вручена, а мирное соглашение потом нарушено, для Трампа это будет означать только одно – что мы сами виноваты, а он величайший миротворец ХХ века. Он принес нам мир, а мы его отвергли.

Кризис, угрожающий Украине потерей государственности

По убеждению преподавателя, во-первых, нужно понять, что мы имеем кризис, угрожающий потерей государственности и жизни многим из нас. Политическим элитам нужно немедленно прекратить политические распри и преследования, несуразные решения и кабинетное управление, а также подготовку к выборам (которых не будет, если мы не выживем). Сто лет назад именно такие распри привели к катастрофе.

"Политическим элитам нужно вместе выйти к народу с призывом о единстве и сплочении перед угрозой потери всего. Говорят, что украинцы обычно объединяются всего за 5 минут до расстрела, поэтому есть последняя возможность изменить эту ложную традицию", — говорит Пекарь.

Во-вторых, продолжает он, следует занимать субъектную позицию. Украина не согласится ни на какие условия, которые не обеспечивают стране и гражданам выживания. Мы не должны быть жертвой. На словесные атаки не обижаться и не реагировать, а выражать холодно и по-взрослому свои интересы и свою позицию.

Сегодня улучшение управления в Вооруженных силах и в тылу, экономике, ВПК, энергетике и других сферах становится вопросом выживания.

"Немедленной катастрофы еще нет. У нас есть ресурсы на этот год и должны использовать это время максимально эффективно, чтобы пробудить и собрать союзников, чтобы обеспечить себе ресурсы на следующие и последующие годы. Основные усилия должны быть сосредоточены на Европе", – акцентировал Пекарь.

Что делать каждому и каждому из нас:

осознать масштаб проблемы и невозможность укрыться от нее. Либо ты в ВСУ, либо для ВСУ. Приобщаться к победе либо службой, либо своими деньгами и волонтерством;

навести порядок в своей голове и держать ее холодной, не вестись на русскую пропаганду, не распространять ее. Если не можешь работать на победу – хотя бы не работай на поражение. Уровень информационных атак в ближайшее время вырастет в разы;

помогать тем, кому труднее. Поддерживать друг друга. Мы сетевое общество свободных людей, и это залог нашей стойкости.

Ранее говорилось, что президент США Дональд Трамп, возможно, получает информацию о российско-украинской войне из источников, распространяющих российскую пропаганду. Он находится в информационной экосистеме, отражающей взгляды Путина.

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