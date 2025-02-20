Стармер намерен позиционировать себя как "мост" между администрацией США и Европой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер едет с визитом в США. В Вашингтоне он представит американскому президенту Дональду Трампу миротворческий план по Украине.

Об этом сообщает The Telegraph.

Стармер подробно расскажет о том, как европейские войска смогут обеспечить соблюдение любого соглашения о прекращении огня, которое будет заключено при посредничестве Дональда Трампа. По данным источников, британский премьер будет призывать президента США держать американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить мощной силой, если РФ нарушит условия возможного перемирия.

Telegraph пишет, что Стармер намерен позиционировать себя как "мост" между администрацией США и Европой. Его цель – убедить Трампа, что Штаты заинтересованы в том, чтобы Россия не смогла в третий раз вторгнуться в Украину.

"Согласно англо-французскому плану, по меньшей мере 30 тыс. военнослужащих под руководством европейцев будут размещены в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, далеко от нынешней линии фронта. Вместо того, чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", — пишет издание со ссылками на собственный источник.

Миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая самолеты разведки, наблюдения и рекогносцировки, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего". Также операция будет подкреплена достаточной огневой мощностью, чтобы "отслеживать и отбивать атаки", чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и сделать возможными коммерческие полеты.

Кроме того, военно-морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным путям. Защита может включать в себя истребители США, дислоцированные в Румынии и Польше, готовые ответить на любую будущую российскую агрессию.

При этом речь не идет о размещении миротворцев вдоль линии фронта — они будут охранять города, порты, атомные электростанции и другие важные инфраструктурные объекты. Согласно проекту, базами для этих сил могут стать Полтава, Днепр и Кривой Рог.

План, изложенный западными официальными лицами, далек от миротворческой миссии, о которой говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он отмечал, что в случае подписания мирного соглашения понадобится 200 тысяч миротворцев. Но учитывая, что Германия, Испания и Италия выступают против развертывания миротворческой миссии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины представляются ограниченными.

Напомним, политический эксперт Тарас Загородний отмечает, что "фюреру" Владимиру Путину выгодно продолжать войну. Если хозяин Кремля остановится, это будет для него проигрышем.

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