Украину накрыл лютый холод: синоптик назвала дату потепления

Украину накрыла морозная погода. Она будет содержаться в регионах практически до завершения недели. В течение этого времени сохраняется и снежный покров.

Об этом рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в комментарии "NV".

По ее словам, предстоящая неделя (17-23 февраля) будет холодной и станет "самым зимним таким периодом, возможно, за весь сезон". Это, отмечает синоптика, компенсация за предыдущие теплые месяцы.

В течение 19-20 февраля будет проходить атмосферный фронт с северо-запада. Именно он отложил потепление на следующую неделю. Страну накроют осадки: сначала в северных, западных и центральных областях, а затем в большинстве регионов Украины. В течение недели в областях ночные температуры составят 7-14 градусов мороза, но на востоке и в Карпатах — около -18 градусов. Днем столбики термометров будут показывать от 0 до 7 градусов мороза, в юго-западной части теплее – от -2 до +3.

"Изменения погоды в Укргидрометцентре ожидают в начале следующей недели. Там просматривается тенденция к ощутимому повышению показателей температуры воздуха. Тогда же, скорее всего, начнет таять снег. Ведь дневная температура все чаще будет со знаком плюс", — подчеркнула синоптик Наталья Птуха.

Как сообщалось, Украину накрыло похолодание. Зима "поправляет и компенсирует предыдущие теплые месяцы". Самыми холодными несколько ночей будут для восточных, северо-восточных регионов Украины и Карпат.

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