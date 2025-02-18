Україну накрив лютий холод: синоптикиня назвала дату потепління

Україну накрила морозна погода. Вона буде утримуватися в регіонах практично до завершення тижня. Протягом цього часу зберігатиметься і сніговий покрив.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха в коментарі "NV".

За її словами, прийдешній тиждень (17-23 лютого) буде холодним та стане "найзимовішим таким періодом, можливо, за весь сезон". Це, наголошує синоптикиня, компенсація за попередні теплі місяці.

Протягом 19−20 лютого буде проходити атмосферний фронт з північного заходу. Саме він відклав потепління до наступного тижня. Країну накриють опади: спочатку у північних, західних та центральних областях, а потім - в більшості регіонів України. Протягом тижня в областях нічні температури будуть становити 7-14 градусів морозу, але на сході та в Карпатах - близько -18 градусів. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від 0 до 7 градусів морозу, у південно-західній частині тепліше - від -2 до +3.

"Зміни погоди в Укргідрометцентрі очікують аж на початку наступного тижня. Там проглядається тенденція до відчутного підвищення показників температури повітря. Тоді ж, швидше за все, почне танути сніг. Адже денна температура все частіше буде зі знаком плюс", - наголосила синоптикиня Наталія Птуха.

Як повідомлялося, Україну накрило похолодання. Зима "надолужує та компенсує попередні теплі місяці". Найхолоднішими кілька наступних ночей будуть для східних, північно-східних регіонів України та Карпат.

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