Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Магнітна буря 20 лютого: яка її потужність

Магнітна буря 20 лютого: яка її потужність

Магнітна буря. / Фото: Associated Press

Попередньо, магнітна буря пішла на спад.

У четвер, 20 лютого, зменшиться магнітна буря. Фахівці фіксують низький рівень сонячної активності з К-індексом 3 - зелений. 

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Очікується, що протягом наступних кількох днів рівень сонячної активності суттєво зменшиться. Зауважимо, що від 9 лютого була сильна сонячна активність. Їх класифікували за рівнями потужності К-індекс 6 та К-індекс 5.

Магнітна буря 20 лютого. Фото: meteoagent. / ©
Магнітна буря 20 лютого. Фото: meteoagent.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація