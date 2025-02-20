Магнітна буря 20 лютого: яка її потужність

У четвер, 20 лютого, зменшиться магнітна буря. Фахівці фіксують низький рівень сонячної активності з К-індексом 3 - зелений.

Про це повідомляє ресурс meteoagent.

Очікується, що протягом наступних кількох днів рівень сонячної активності суттєво зменшиться. Зауважимо, що від 9 лютого була сильна сонячна активність. Їх класифікували за рівнями потужності К-індекс 6 та К-індекс 5.

Магнітна буря 20 лютого. Фото: meteoagent.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години.

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