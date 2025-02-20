Магнитная буря 20 февраля: какая ее мощность

В четверг, 20 февраля, уменьшится магнитная буря. Специалисты фиксируют низкий уровень солнечной активности с К-индексом 3 – зеленый.

Об этом сообщает ресурс meteoagent.

Ожидается, что в течение нескольких дней уровень солнечной активности существенно уменьшится. Заметим, что с 9 февраля была сильная солнечная активность. Их классифицировали по уровням мощности К-индекс 6 и К-индекс 5.

Магнитная буря 20 февраля. Фото: meteoagent.

Отметим, что прогноз может измениться, поскольку исследователи солнечной активности обновляют свои данные три часа.

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