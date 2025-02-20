У нічному небі можна буде спостерігати рідкісне явище

В останній день зими, 28 лютого, у нічному небі астрономи-любителі зможуть спостерігати рідкісний парад семи планет Сонячної системи — Марс, Юпітер, Уран, Венера, Нептун, Меркурій і Сатурн вишикуються в одну лінію.

Про це пише Daily Mail.

Астрономи називають таке явище планетарним вирівнюванням. Воно відбувається, коли кілька планет Сонячної системи з'являються по один бік від Сонця і з точки зору спостерігача на Землі шикуються майже в одну лінію.

Найчастіше подібні паради планет складаються максимум із п'яти планет, рідше можна побачити 6 планет, але вирівнювання 7 планет дуже рідкісне. Наступного разу подібну подію можна буде побачити аж 2040 року.

Астрономи вважають, що більшість планет буде настільки яскравими, що їх досить легко можна буде побачити неозброєним оком. Лише для того, щоб розгледіти Уран і Нептун може знадобитися бінокль або телескоп, оскільки ці планети занадто тьмяні.

Спостерігати парад планет потрібно одразу після заходу Сонця, він триватиме недовго, оскільки через короткий час Венера, Сатурн і Нептун опустяться за горизонт.

Найяскравішою планетою, яка світиться білим світлом, буде Венера. Другий за яскравістю - Юпітер, який теж випромінюватиме біле світло. На третьому місці за яскравістю буде Сатурн, який має блідо-жовтий відтінок через кристали аміаку в її верхніх шарах атмосфери. Червоно-помаранчевим кольором на небі сяятиме Марс.

Венера і Сатурн здаватимуться найближчими одна до одної, а поруч із ними буде розташований Нептун, тоді як Юпітер, Марс і Уран буде видно далі на сході.

Парад планет 28 лютого 2025 року / Фото: Sciencealert

Під час планетарного вирівнювання здається, що всі планети розташовані на лінії, яка тягнеться зі сходу на південь нічним небом, однак це просто оптична ілюзія. Усі планети Сонячної системи мають різні орбіти, а тому в них різна траєкторія руху навколо Сонця.

Нагадаємо, NASA оновило прогнози щодо астероїда 2024 YR4, підвищивши ймовірність його зіткнення з Землею до 3,1%.

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