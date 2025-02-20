Втрати Росії станом на 20 лютого: Генштаб оновив дані

Окупанти втратили багато техніки.
Станом на ранок 20 лютого ЗСУ знищили 863 580 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1190 військових. Дані уточнюються.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати армії РФ:
особового складу ‒ близько 863 580 (+1190) осіб,
танків ‒ 10134 (+14) од,
бойових броньованих машин ‒ 21112 (+14) од,
артилерійських систем – 23410 (+63) од,
РСЗВ – 1291 (+3) од,
засоби ППО ‒ 1078 (+6) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БпЛА оперативно-тактичного рівня – 26021 (+160),
крилаті ракети ‒ 3064 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 37961 (+136) од,
спеціальна техніка ‒ 3752 (+0)