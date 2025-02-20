Потери России на 20 февраля: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли много техники.
По состоянию на утро 20 февраля ВСУ уничтожили 863 580 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 863 580 (+1190) человек,
- танков ‒ 10134 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21112 (+14) ед,
- артиллерийских систем — 23410 (+63) ед,
- РСЗО – 1291 (+3) ед,
- средства ПВО ‒ 1078 (+6) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),
- крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136) ед,
- специальная техника ‒ 3752 (+0)
Напомним, потери России на фронте ошеломляют. Аналитики IISS отмечают, что в прошлом году российская армия потеряла более 5 тысяч единиц военной техники.