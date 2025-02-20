Потери России на 20 февраля: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 20 февраля ВСУ уничтожили 863 580 солдат армии Российской Федерации. За минувшие сутки ликвидировано еще 1190 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 863 580 (+1190) человек,

танков ‒ 10134 (+14) ед,

боевых бронированных машин ‒ 21112 (+14) ед,

артиллерийских систем — 23410 (+63) ед,

РСЗО – 1291 (+3) ед,

средства ПВО ‒ 1078 (+6) ед,

самолетов – 370 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 26021 (+160),

крылатые ракеты ‒ 3064 (+0),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 37961 (+136) ед,

специальная техника ‒ 3752 (+0)

Напомним, потери России на фронте ошеломляют. Аналитики IISS отмечают, что в прошлом году российская армия потеряла более 5 тысяч единиц военной техники.

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