Стармер представить Трампу свій план щодо України: деталі від The Telegraph

Стармер має намір позиціонувати себе як "міст" між адміністрацією США та Європою.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер їде з візитом до США. У Вашингтоні він представить американському президенту Дональду Трампу миротворчий план щодо України.

Про це повідомляє The Telegraph.

Видання пише, що Стармер детально розповість про те, як європейські війська зможуть забезпечити дотримання будь-якої угоди про припинення вогню, яка буде укладена за посередництва Дональда Трампа. За даними джерел, британський прем'єр закликатиме президента США тримати американські винищувачі й ракети в готовності в Східній Європі, щоб відповісти потужною силою, якщо РФ порушить умови можливого перемир'я.

Telegraph пише, що Стармер має намір позиціонувати себе як "міст" між адміністрацією США та Європою. Його мета - переконати Трампа, що Штати зацікавлені в тому, щоб Росія не змогла втретє вторгнутися до України.

"Згідно з англо-французьким планом, щонайменше 30 тис. військовослужбовців під керівництвом європейців будуть розміщені в українських містах, портах та інших об'єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту. Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники і супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", - пише видання з посиланнями на власне джерело.

Місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включаючи літаки розвідки, спостереження і рекогносцировки, безпілотники й супутники, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається". Також операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та відбивати атаки", аби знову відкрити повітряний простір України й зробити можливими комерційні польоти.

Окрім того, військово-морські патрульні кораблі також будуть направлені до Чорного моря для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним шляхам. Захист може включати винищувачі США, дислоковані в Румунії та Польщі, готові відповісти на будь-яку майбутню російську агресію.

При цьому не йдеться про розміщення миротворців уздовж лінії фронту - вони охоронятимуть міста, порти, атомні електростанції та інші важливі інфраструктурні об'єкти. Згідно з проєктом, базами для цих сил можуть стати Полтава, Дніпро та Кривий Ріг.

План, викладений західними офіційними особами, далекий миротворчої місії, про яку говорив президент України Володимир Зеленський. Він зазначав, що в разі підписання мирної угоди, знадобиться 200 тисяч миротворців. Але з огляду на те, що Німеччина, Іспанія та Італія виступають проти розгортання миротворчої місії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.

Нагадаємо, політичний експерт Тарас Загородній наголошує, що "фюреру" Володимиру Путіну вигідно продовжувати війну. Якщо господар Кремля зупиниться, це буде для нього програшем.

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