Экзорцистка предвидела, когда закончится война в Украине

Экзорцистка рассказала, когда закончится война в Украине и что будет в России.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ченнеллер и экзорцистка Исита Гайя считает, что война в Украине может закончиться к лету 2025 года.

Об этом она сказала в комментарии ютуб-канала "Мой мир".

Она заявила, что по окончании войны в Украине может начаться "трансформация в России".

"Военная ситуация должна завершиться. Вы знаете, чувствуете, что все уже говорят о мирных переговорах. И весна-лето - это период, когда должен закончиться конфликт. Но когда он закончится - должна начаться трансформация в России. Это будет не война, а другая проблемная ситуация, с которой они встретятся. Многие лидеры в этом году претерпят трансформацию. В этом году начнутся землетрясения и вы будете видеть, как эта тенденция будет распространяться", - сказала Исита Гайя.

Напомним, астролог Дмитрий Уранус назвал дату, когда может закончиться война в Украине.

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