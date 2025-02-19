Когда закончится война в Украине: астролог назвал дату

Астролог спрогнозировал, когда может закончиться война в Украине. Какие даты он назвал?

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика – не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Астролог Дмитрий Уранус назвал дату, когда может закончиться война в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Астролог считает, что по оптимистическому сценарию война России в Украине может закончиться уже в апреле 2025 года.

"Весной откроется реальная возможность проведения эффективных переговоров о прекращении огня, перемирия или о замораживании конфликта. Эти процессы будут растянуты во времени на несколько месяцев", – написал он.

Он отметил, что до весны война точно не закончится и отметил, что по реалистическому прогнозу война будет продолжаться до августа 2025 года.

"Реалистический прогноз, и самая поздняя дата окончания этой стадии войны – июль-август 2025 года. Но точно ко дню Независимости Украины. Если война будет продолжаться дальше сентября 2025 года — прогноз для Украины будет крайне неблагоприятным, но это пессимистический прогноз, который маловероятен", – заявил астролог Дмитрий Уранус.

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