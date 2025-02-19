Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав дату

Астролог спрогнозував, коли може закінчитись війна в Україні. Які дати він назвав?

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Астролог Дмитро Уранус назвав дату, коли може закінчитись війна в Україні.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Астролог вважає, що за оптимістичним сценарієм війна Росії в Україні може закінчитись вже у квітні 2025 року.

"Навесні відкриється реальна можливість проведення ефективних переговорів про припинення вогню, перемир'я, або про заморожування конфлікту. Ці процеси будуть розтягнуті в часі на кілька місяців", – написав він.

Він зазначив, що до весни війна точно не закінчиться та зазначив, що за реалістичним прогнозом – війна триватиме до серпня 2025 року.

"Реалістичний прогноз, і найпізніша дата закінчення цієї стадії війни - липень-серпень 2025 року. Але точно до дня Незалежності України. Якщо війна триватиме в часі далі вересня 2025 року - прогноз для України буде вкрай несприятливим, але це песимістичний прогноз, який малоймовірний", – заявив астролог Дмитро Уранус.

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