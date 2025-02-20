Екзорцистка передбачила, коли закінчиться війна в Україні

Екзорцистка розповіла, коли закінчиться війна в Україні і що буде в Росії.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Ченнелерка та екзорцистка Ісіта Гайя вважає, що війна в Україні може закінчитись до літа 2025 року.

Про це вона сказала у коментарі ютуб-каналу "Мій світ".

Вона заявила, що після закінчення війни в Україні може початись "трансформація у Росії".

"Воєнна ситуація має завершитись. Ви знаєте, відчуваєте, що всі вже говорять про мирні переговори. І весна-літо - це період, коли має закінчитись конфлікт. Але коли він закінчиться - має початись трансформація у Росії. Це буде не війна, а інша проблемна ситуація, з якою вони зустрінуться. Багато лідерів цього року зазнають трансформацію. Цього року почнуться землетруси і ви бачитимете, як ця тенденція поширюватиметься", - сказала Ісіта Гайя.

Нагадаємо, астролог Дмитро Уранус назвав дату, коли може закінчитись війна в Україні.

Читайте також: