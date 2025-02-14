Джей Ді Венс зробив гучну заяву щодо завершення війни в Україні

Американський віцепрезидент відзначив "просування", досягнуте під час переговорів з українського стороною.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що війна в Україні повинна завершитися довготривалим миром.

Про це він сказав після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях Мюнхенської безпекової конференції.

"Ми хочемо, щоб закінчилася війна, ми хочемо, щоб вбивства зупинилися, але ми хочемо досягти тривалого миру, а не такого, який призведе до того, що Східна Європа опиниться у війні через кілька років", - зазначив віцепрезидент США.

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За його словами, на конференції в Мюнхені відбулася низка "хороших діалогів", яких стане більше найближчими днями, тижнями і місяцями.

Джей Ді Венс відзначив, що під час переговорів з цього приводу з українського стороною було досягнуто “просування”

"По-перше, є чудові учасники української делегації. Є наш неймовірний держсекретар Марко Рубіо, є генерал Келлог [спецпредставник Трампа по Україні та Росії]. Для нас важливо зібратися разом і почати розмовляти", - зазначив віцепрезидент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що в протистоянні російській агресії Україні необхідна підтримка від США, а не посередництво для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

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