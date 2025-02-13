Чи продовжиться допомога Україні: Трамп дав чітку відповідь

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що він домовився з президентом Росії Володимиром Путіним розпочати переговори про припинення війни в Україні. Попри це Трамп запевнив, що продовжуватиме надавати допомогу Україні, бо інакше "Путін би подумав, що він виграв".

Про це пише "Голос Америки".

"І, щиро кажучи, ми будемо це робити стільки, скільки потрібно, бо ми не хочемо, щоб сталося щось інше, але президент Путін зараз хоче миру", – сказав Трамп на пресконференції у Білому домі у середу, 12-го лютого.

Виступаючи перед журналістами після телефонних розмов з Путіним і Зеленським, президент Трамп сказав, що дата зустрічі з Путіним ще не призначена, але зустрічі відбудуться "і тут, і там". А перші переговори пройдуть, ймовірно, у Саудівській Аравії в "не надто віддаленому майбутньому".

"Перший раз ми зустрінемося в Саудівській Аравії, подивимось, чи вдасться нам щось зробити. Але ми хочемо закінчити цю війну. Ця війна — це катастрофа, справді жахлива", – сказав Трамп.

Трамп сказав, що з телефонної розмови Путіним, яка тривала понад годину вранці за вашингтонським часом, він дізнався, що Путін "дуже рішучий".

Трамп сказав, що і Зеленський, і Путін хочуть, щоб війна закінчилася тривалим миром і не відновилася за якийсь час.

"Як сказав президент Путін, він хоче, щоб це закінчилося. Він не хоче закінчити це, а потім повернутися до боїв через пів року, – сказав Трамп. – І я думаю, що ми, ймовірно, в якийсь момент досягнемо припинення вогню в недалекому майбутньому".

Нагадаємо, 12 лютого Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що виступає проти членства України в НАТО; вважає малоймовірним повернення держави до кордонів 2014 року та відмовився прямо відповідати, чи вважає Київ рівноцінним учасником переговорного процесу.