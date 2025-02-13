У Швеції зробили заяву про вступ України до НАТО

Україна може стати членом Північноатлантичного альянсу в майбутньому. Для цього необхідно виконати всі умови НАТО.

Про це заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон перед зустріччю міністрів оборони країн-членів Альянсу, повідомляє Reuters.

"Я не думаю, що членство в НАТО як таке буде виключено для України", - заявив Йонсон.

Зауважимо, що президент США Дональд Трамп вважає малоймовірним членство України в НАТО. Під час пресконференції в Овальному кабінеті 12 лютого на запитання про зняття питання членства України в НАТО з порядку денного, глава Білого дому відповів, що "він не проти" і "не думає, що це практично".

Нагадаємо, у Bild заявили, що "цю війну виграє Путін". Підсумки розмови президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна вказують на те, що для України та Європи не буде місця за столом переговорів про закінчення війни.

Читайте також:

Скільки військових НАТО потрібно Україні, щоб зупинити РФ?