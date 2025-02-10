Стало відомо, коли проведуть наступну індексацію пенсій

Інших підвищень, крім індексацій, 2025-го проводити не будуть.

В Україні вже з березня готуються знову провести індексацію пенсій. Вона відбудеться з урахуванням інфляції та зростання зарплат. Попередньо, розмір підвищення становитиме 10%.

Про це повідомили у пресслужбі Пенсійного фонду України.

"Враховано проведення 2025-го перерахунків пенсій/щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням від 1 березня індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту.

Зазначається, що ця індексація - єдиний механізм підвищення пенсій українцям. Інших підвищень протягом цього року не планують.

Точний розмір встановить Мінсоцполітики в лютому, коли стане відомим розмір зарплат в Україні для призначення пенсій у 2025 році. Кабінет міністрів затвердить порядок проведення індексації наприкінці місяця.

Зауважимо, що в бюджеті ПФУ на доплати, визначені постановами урядом про індексацію пенсійних виплат та додаткові заходи підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення, передбачено 44,7 млрд гривень.

Нагадаємо, раніше в Пенсійному фонду пояснили, чи впливає "тисяча Зеленського" на субсидію.

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