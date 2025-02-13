Росіяни випустили понад 100 "Шахедів": які регіони України постраждали

У ніч проти 13 лютого 2025 року росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Від 20.00 12 лютого противник атакував 140 ударними БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

52 ворожих безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

"Унаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина", - додали у відомстві.

Нагадаємо, 13 лютого російська окупаційна армія здійснила авіаційний удар по Сумах, застосувавши безпілотні літальні апарати.

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