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Росіяни здійснили авіаудар по Сумах: що відомо

Росіяни здійснили авіаудар по Сумах: що відомо

Рятувальники. / Фото: ДСНС

Наразі інформації про потерпілих немає.

Зранку 13 лютого російська окупаційна армія здійснила авіаційний удар Сумах, застосувавши безпілотні літальні апарати.

Про це повідомили в пресслужбі Сумської обласної військової адміністрації. 

"Сьогодні, 13 лютого вранці ворог здійснив авіаційний удар по обласному центру Сумщини, застосувавши безпілотні літальні апарати", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що російські війська спрямували БпЛА у приватний житловий сектор. Наразі наслідки атаки росіян уточнюються, наголосили в ОВА. 

Як повідомлялося, цієї ночі в Україні літали ворожі дрони. Працювали сили ППО, також у низці міст та регіонів пролунали вибухи.

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