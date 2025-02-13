Россияне совершили авиаудар по Сумам: что известно

Пока информации о пострадавших нет.

Утром 13 февраля российская оккупационная армия нанесла авиационный удар Сумах, применив беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 13 февраля утром враг нанес авиационный удар по областному центру Сумщины, применив беспилотные летательные аппараты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что российские войска направили БПЛА в частный жилищный сектор. Последствия атаки россиян уточняются, подчеркнули в ОВА.

Как сообщалось, этой ночью в Украине летали вражеские дроны. Работали силы ПВО, также в ряде городов и регионов раздались взрывы.

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