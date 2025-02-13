Украинские Вооруженные силы недавно продвинулись вблизи Курской области юго-восточнее Суджи.

Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны ( ISW ).

Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что Силы обороны продвинулись северо-западнее и северо-восточнее Фанасеевки, расположенной юго-восточнее Суджи во время механизированного штурма размером во взвод в этом районе.

Аналитики подчеркивают, что также в Курской области продвинулись и войска РФ. Геолокационные кадры за 12 февраля показывают, что россияне продвинулись к западной части Свердликового – на западном (правом) берегу реки Локня.

Российские "военкор" утверждали, что бои продолжались у Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки, а также, что якобы войска РФ отразили несколько украинских атак вблизи Куриловки, расположенной к югу от Суджи.

Действующая в Курской области украинская бригада 12 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отражает российский механизированный размером во взвод в неопределенном районе Курской области. Украинский командир украинского взвода заявил, что войска КНДР недавно начали атаковать группами по 15-20 человек вместо больших групп по 50 человек, но продолжают нести значительные потери.

Напомним, Forbes пишет о том, что в России начался настоящий хаос из-за атак на ключевые объекты нефтяной инфраструктуры на территории. В результате ударов в России было временно сокращено производство нефтепродуктов примерно на 10%.

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